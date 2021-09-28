Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Asya bebek...
Bir evladımız SMA Tip-1 hastası oldu ve daha bir bebek.
Dünyadaki tüm mağdur çocuklar bizim evladımızdır elbette onların acısı da bizim acımızdır...
Ama bu bir başka!
Bu bebek bizim içimizde yaşıyor aynı havayı soluyoruz...
Tedavisi için 2.5 Milyon Dolar paraya ihtiyaç var.
Bu parayı toparlamak için halk olarak uğraştık didindik ama olmadı.
Bir umut dedik devlet olarak bir kaynak bulunur bu sorun çözülür ve bu çocuğumuz tedavi ettirilir.
Oysa bu, umuttan öte öncelikle devlet olmanın gereğidir.
Yani Asya bebeğin tedavi masraflarından birinci derecede sorumlu olan devlettir.
Devletten gelen yardım kameralar önünde Başbakan aracılığıyla yapılan 10 Bin TL'lik bağış oldu sadece...
Asya bebeğin hayatının bedeli 10 Bin TL etti KKTC devletince...
Biz zaten KKTC''den umudumuzu kesmiştik...
Yalnızlığımız ve çaresizliğimiz bir tokat gibi suratımıza çarptı.
Gözümüzü Anavatanımıza çevirdik.
Suriyeliye 40 Milyar Dolar harcayan kimsesizlerin kimsesi, düşenin dostu koskoca Türkiye soydaşını ölüme terk etmez, bizim beceriksizlerin elinden kurtarır dedik.
Ankara'ya gitti kızımız...
Yine umutlandık!
2.5 Milyon Dolarlık ilaç sipariş edilecek ve tedavi edilecek sandık.
Türkiye'de sağlık konusundaki hassasiyeti ile öne çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir şeye izin vermezdi...
Asya bebeği Ankara'dan eli boş göndermezdi...
Ya haberi yok ya da doğru düzgün bilgilendirilmedi.
Belki de yine Türkiye'ye derdimizi iyi anlatamama ve anlaşılamama krizi yaşıyoruz...
Dün bizi insanlığımızdan, kimliğimizden utandıracak bir olay yaşadık.
74'den sonra başımızı Ruma karşı öne eğdirmeyen Anavatanımız Türkiye'den bizi yıkan bir haber geldi.
Asya Bebeğin uçağı bir Yunan uçağı tarafından Ankara'dan alınarak Larnaka'ya gitmek üzere havalandı.
Tüylerimiz diken diken oldu...
Elbette Asya tedavi olacak diye çok sevindik.
Elbette onun yaşama hakkı hiç bir şeyden daha önemli değil...
Ama...
Çaresiz yalnızlığımız yüzümüze bir tokat daha patlattı.
Asya bebek Kıbrıs Cumhuriyeti'ne getirildi.
Makarios hastanesine...
Türkiye'miz ve KKTC kendi elleriyle 2.5 Milyon doları bir araya getiremeyip Asya'mızı Rum devletine teslim etti.
İnanamadık...
Hani biz eşit iki ortak devlettik...
Hani bizi dünya tanıyacaktı...
Bu hareketle değil dünya kendi insanımız bu devleti unutmak istiyor.
Mehmetçik bu adaya siz yavrunuzu gidin parasızlıktan Rum’a tedavi ettirin diye mi geldi...
Erenköy kahramanları bunun için mi direndi.
Mücahitlerimiz, kadınımız çocuğumuz bunun için mi ömrünün en güzel yıllarını cephede geçirdi.
Hunharca katledilirken bile diz çöktürülemeyen Kıbrıs Türkü'ne Asya'ya yaptıklarınızla diz çöktürdünüz.
Yazıklar olsun sizlere...
Siz artık Asya'mızı tedavi ettirmeye harcayacağınız 2.5 Milyon Dolar yerine 2.5 Tirilyon Dolar harcasanız bu ayıbı örtemezsiniz, bu ülkenin insanına bu adada bir Türk devleti olduğuna inandıramazsınız.
Ve dolayısıyla kimse bizi adam yerine koymaz...
Şimdi dualarımız Asya ile..
Güney'deki tedavisinin başarıyla sürmesi ve sağlığına kavuşmasını bekliyor emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
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MESAJ KUTUSU
Sayın Mustafa RÜSTEMOĞLU, UBP Güzelyurt ilçesi kurultayı yaklaşırken anlaşın o ki sizin desteklemediğiniz aday ya da yakınları sağlığa siyaseti karıştırarak çirkin bir ortam yarattılar. Daha durun bakalım bu ülkede yaşanan siyaset daha kimleri kurban edecek!
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Sayın Erol UÇANER, bir okurun hastanede yaşadıkları sorunları dile getirmesi sizi niye bu kadar rahatsız etti pek anlayamadık. Oysa şikayetleri değerlendirip gerekirse bir açıklama yapıp pozitif bir davranış sergileyebilirdiniz! Ama siz bizim gazeteciliğimizi sorgulayarak kolay olanı seçtiniz!
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Sayın Menteş GÜNDÜZ, ilçe başkanlığı adaylığınıza destek veren yakın çevrenize uyarıda bulunun ki sağlık ile siyaseti birbirine karıştırmasınlar. Makamların geçici olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerek değil mi?
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, DP genel sekreter adaylığı için sağlam bir ekip kurup ada genelinde örgütlere ziyaretlere başlamışsınız, hayırlı olsun. Bu arada ekipteki bazılarına dikkat yemek filan isterlerse onları yedirmeyi değil de giydirmeyi tercih edin…
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Sayın Ersin TATAR, Asya bebeğin Türkiye’de değil de Güney Kıbrıs’ta tedavi edilecek olması toplum vicdanını derinden yaraladı. Bunun illa ki bir gerekçeli açıklaması olmalı ziya şu anda Güney’e muhtaç edilen bir devletin en tepesinde oturuyorsunuz!
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Sayın Nuri Cihangir ŞAHİN, Büyükelçilik basın müşaviri olarak medya ile ne zaman tanışacağınız merak konusu olmuş ki meslektaşlardan bu konuda mesajlar gelmeye başladı. Umarız yakın bir zamanda hem de hiç ayırt etmeden bir tanışma toplantısı düzenleyip kendinizi tanıtırsınız…
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Sayın Erhan ARIKLI, daha geçen hafta genel seçimlerde açık ara birinci parti olacağınızı söylerken bir hafta sonra en büyük ikinci parti olduğunuzu söylemeniz eleştirilmeye başlandı. Siz siz olun en iyisi kesin rakam vermekten kaçının ki sonrasında üzülmeyesiniz…
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Sayın Ahmet ÜNSAL, Din İşleri Dairesi başkanı olarak Gönyeli Cami minaresini şu anki paslı durumdan kurtarmak için girişimde bulunmanız isteniyor. Zira bir ibadet evine hiç de yakışmayan bir görüntü var fazla da gecikmeyin deriz!
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Sayın Ünal ÜSTEL, UKÜ Rektörü iade edilmesi beklenen aşıların kendilerine verilmesini talep etmişken böyle bir fırsatı kaçırmayın deriz. Öğrencilerin aşılanması bu ülke için hayati bir önem taşıyor değil mi?
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Sayın Adil ÖZGEY, UBP Lefke İlçe Başkanı olarak genel seçimlerde bu kez bölgeden milletvekili adayı olmaya karar verdiğiniz konuşulmaya başlandı. Kararınız şimdiden hayırlara vesile olsun bakalım kurtlar sofrasında kaderiniz ne olacak!