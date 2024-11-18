(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “1. Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme ve İhlal” suçlarından tutuklanan Suriye uyruklu Ahmed Kaddur Esmen, Saban Ahdulvahah ve Rıdvan Cuma bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18.11.2024 tarihinde saat 01:45 raddelerinde Lefkoşa'da Küçükkaymaklı bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir yerden GKRY'de sakin Ahmed Kaddur Esmen, Saban Ahdulvahah ve Rıdvan Cuma’nın 1. Derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün Demirhan Polis Karakoluna giderek, teslim olduklarını ve ülkelerine gitmek istediklerini beyan ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların Suriye vatandaşı olduğunu, ve KKTC'de bağ ve bağlantısı bulunmadığını söyledi. Polis, zanlıların davaları görüşülünceye deyin 2 ay süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise ailelerinin yanına gitmek istediklerini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.