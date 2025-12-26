Lefke Ekoloji Derneği, Lefke Gemikonağı Deresi’ne yaklaşık bir aydır foseptik akışı olduğunu belirterek, yetkili kurumları sorunun kaynağını tespit edip derhal müdahale etmeye çağırdı.

Lefke Ekoloji Derneği’nden yapılan açıklamada, Lefke Gemikonağı Deresi’nde, Tüfekci binalarının arka kısmında yer alan dere yatağına yaklaşık bir aydır foseptik akışı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, bunun bölgede yaşayan vatandaşların sağlığını tehdit ettiği, kötü koku ve hijyen sorunlarına neden olduğu kaydedildi.

“Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği olarak, Aralık 2025 ayının başında hem Çevre Dairesi’ne hem de Lefke Belediyesi’ne yazılı ihbarda bulunmamıza rağmen bugüne kadar herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Resmî makamlardan yanıt alınamaması, sorunun çözümünü geciktirmekte ve halk sağlığını riske atmaktadır.” denilen açıklamada, bölgede gözle görülür bir tedbir alınmadığı savunuldu.

Çevre Dairesi ve Lefke Belediyesi’nin göreve çağrıldığı açıklamada, yetkili kurumların gerekli incelemeleri yapması, sorunun kaynağını tespit ederek müdahale etmesi ve bölge halkını bilgilendirmesi istendi.

Açıklamada, “Çevresel sorunların görmezden gelinmesi kabul edilemez. Lefke’nin doğal dokusunun korunması ve vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının güvence altına alınması için tüm ilgili kurumları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.” denildi.