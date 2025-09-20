Her Daim Doğa Dostları, bu sabah “Kıyılar Bizim, Temizliği Hepimizin” sloganıyla kıyı temizleme günü etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Karpaz Dostları Derneği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Mağusa Kadın Merkezi Derneği ve Peyzaj Mimarları Odası katılım sağlarken, Gazimağusa Belediyesi de lojistik destek sundu.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ, etkinliğin amaçlarını kıyıların karşı karşıya olduğu plastik kirliliği başta olmak üzere çevresel tehditlere dikkat çekmek, gönüllülüğü teşvik etmek ve toplumda farkındalık yaratmak, ekosistemi korumak olarak açıklarken, daha sağlıklı kıyı şeritleri ve deniz yaşamı için hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Şentuğ, etkinliğe destek veren tüm örgütlere, aktivistlere ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.