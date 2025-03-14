Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), afet anlarında etkin müdahale ve koordinasyonu güçlendirmesi amacıyla Sivil Afet Timi Derneği’ne (SAT) bir jeneratör ve 31 adet telsiz bağışladı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, bu ekipmanların iletişimin kesintisiz sağlanması ve enerji ihtiyacının karşılanması açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi. Ekipmanların özellikle yangın, deprem ve diğer acil durumlarda SAT ekiplerinin sahada daha verimli çalışmasına katkı sağlayacağı da ifade edilen açıklamada, bağışın ARUCAD ile SAT arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.

-Vehbi

Bağışlanan ürünleri SAT yetkililerine teslim ederken konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi afet yönetiminin yalnızca kriz anında harekete geçmekten ibaret olmadığını ve önceden hazırlıklı olmayı gerektirdiğini kaydetti ve SAT ile gerçekleştirilen işbirliğinin tam olarak bunu hedeflediğini söyledi.

-Çanakçı

Dernek Başkanı Vet. Dr. Tayfun Çanakçı da yapılan desteğin büyük önem taşıdığını belirterek, "12 yıldır tamamen gönüllü olarak faaliyet gösteren bir ekip için bu tür katkılar hayati önem taşıyor” dedi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde edindikleri tecrübeler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs’ta alınan önlemlerle ilgili olarak konuşan Çanakçı, kapasite artırımı konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Afet anlarında en büyük eksikliklerden birinin koordinasyon olduğunu vurgulayan Çanakçı, afetlerde kendi başına, sonuçlarını bilmeden afet sahasına giriş yapmanın büyük tehlikeler doğurduğunu ve kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirtti. Çanakçı, afet eğitimlerinin artırılması, sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de söyledi.