Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve banyo ve mutfak ürünleri firması BOCCHI iş birliğinde öğrencilere yönelik açılan “Sürdürülebilir Sanat” yarışmasının sergisi ve ödül töreni yapıldı.

ARUCAD’den yapılan açıklamaya göre, katılımcı öğrencilerin eserlerinin sergilendiği etkinlikte, kazananlara para ödülü ve başarı belgesi de takdim edildi.

BOCCHI tarafından endüstriyel olarak üretilen ancak çeşitli nedenlerle hasar görmüş veya kırılmış mutfak ve banyo lavaboları, ARUCAD öğrencilerinin yaratıcılıklarını kullanarak yeniden değerlendirildiği yarışma, “Sıfır Atık” hedefinin önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Kırıktan Güzele” adıyla düzenlendi.

Yarışmanın jürisinde, BOCCHI USA Başkanı Akgün Seçkiner, sanatçı Emin Çizenel, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Raif Dimililer, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Martina Callegaro, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak yer aldı.

Yarışmanın birincisi Plastik Sanatlar Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Nina Nazarova 1000 Dolar, ikincisi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Alika Onarova 750 Dolar, üçüncüsü Plastik Sanatlar Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Sevgi Songur ise 500 Dolar para ödülünün sahibi olurken; kazanan eserler ABD’de Las Vegas’ta düzenlenen KBIS Ticaret Fuarı 2024'te sergilenecek.

Sergiden elde edilen gelir ise sürdürülebilirliği ve dünya çapında anlamlı projeleri desteklemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren üç ayrı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışlanacak.

-Kaya

Sergi açılışında konuşan ARUCAD Kurumsal İletişim Koordinatörü Gizem Kaya, iş birliğinin öneminden ve ARUCAD’in etik değerlere bağlı, topluma hizmet odaklı ve çevre duyarlılığına sahip bireyler yetiştirme hedeflerinden bahsetti.

Kaya, “Üniversitemiz öğrenci ve öğretim üyelerinin oluşturduğu çeşitlilikle sanat ortamını zenginleştirme konusunda liderlik yapıyor. ARUCAD olarak BOCCHI ile işbirliği yapmaktan, çevre bilincini teşvik ederek genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan "Kırıktan Güzele" yarışmasını düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışmanın başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm süreçleri destekleyen Üniversitemizin Kurucusu Erbil Arkın’a, BOCCHI USA Başkanı Akgün Seçkiner’e, Mütevelli Heyet Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’a, Rektörümüz Prof. Dr. Asım Vehbi’ye, Tahir Pirgalıoğlu’na, Selen Bedük’e ve tüm jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

-Arkın

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ise konuşmasında katılımcı öğrencilere seslenerek, “Her şeyden önce bu işbirliğinden dolayı yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederim. Sizin değerli yeteneklerinize bu küçük adamızın ihtiyacı olduğunu bilmenizi isterim. Çalışmaya ve daha fazla üretmeye devam edin. Ünlü olduğunuzda da bizleri unutmayın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi tarafından takdim edildi ve ARUCAD Ailesinin katıldığı kokteyl ile gece son buldu.