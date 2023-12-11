Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yahudilere yönelik suikast girişimini Mossad'ın önlediğiyle ilgili ortaya atılan iddiaya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, "KKTC devleti kendi topraklarında terör eylemlerine asla müsaade etmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu tip olayların yaşanmaması için KKTC’nin hem deniz hem kara hem de hava kapılarında her zaman gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ta iki tutuklamanın olduğunu, olayların yakından izlendiğini ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini ifade ederek, KKTC’de böyle bir hadisenin yaşanmadığını kaydetti.