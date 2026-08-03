Haftalık İtfaiye raporuna göre, ülke genelinde 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 35 yangın ve 10 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu 4 milyon 188 bin 440 TL’lik maddi hasar oluştu.

Raporda, yangınların muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, gaz kaçağı ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olaylarının ise, yangına karşı tedbir alma, çatıda, merdiven boşluğunda, kuyuda ve araçların motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.