Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 – 39 ve sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi'nin, 4 – 10 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.
Hava genelde açık az bulutlu, yarın ve çarşamba günü sabah saatleri yer yer sisli olacak.
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Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.