Ülkede dün alkollü sürücülerin neden olduğu iki ayrı kaza meydana geldi, kazalarda yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan göre, dün saat 21.30 sıralarında İskele-Gazimağusa ana yolunda, 141 promil alkollü sürücü Mehmet Tolga Bozdemir (E-38), YS 234 plakalı salon araç ile sağ şeritte güney doğru dikkatsiz şekilde seyredip sol şeride geçtiği sırada, sol şeritte güney istikametine doğru seyreden Hakan Köklüoğlu yönetimindeki MZ 333 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Mehmet Tolga Bozdemir aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, dün 21.30 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunda alkollü sürücünün neden olduğu kazada, 116 promil alkollü sürücü Ionut Bökenco (E-43), KZR 734 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada kırmızı ışıkta duran Oluwaseun Emmanuel Adeleke (E-28) yönetimindeki VD 650 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Ionut Bökenco aleyhinde ise alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.