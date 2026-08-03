Paşaköy’deki uyuşturucu operasyonunda olay yerinden kaçan zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, E.T. (E-32) ile E.Ş. (E-21) dün Paşaköy’deki ağıllar bölgesindeki bir hurdalığa bırakılan uyuşturucu maddeyi almaya gitti. E.Ş. olay yerinde tutuklanırken kaçan E.T. bugün yakalandı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve tasarrufunda hassas teraziyle uyuşturucu madde kalıntısı olan naylon poşetler bulunan H.T. (E-60) de dün tutuklandı.

- Süpermarketten hırsızlık

Gazimağusa’da dün saat 15.30 sıralarında bir süpermarkete müşteri olarak giren M.G. (E-44) çeşitli gıda ürünlerinin ücretini ödemeden marketten ayrıldı. M.G. polisin ileri soruşturmasında tespit edilerek tutuklandı.

-Korkuteli’nde kavga

Korkuteli’nde bu sabahın ilk saatlerinde bir makinist garajı önünde araç tamiri nedeniyle çıkan tartışmada iki kişi tutuklandı.

258 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen M.T. (E-24) ile F.K.'nin (E-26) kavga edip çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

-Gönyeli’de iki tutuklama

Öte yandan Gönyeli’de kamuya açık alanlarda alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren E.Ö. (K-26) ile E.A. (E-42) suçüstü yakalandı.

Tutuklanan E.Ö.’nün 208 miligram, E.A.’nın 196 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu kaydedildi.

- Karşıyaka’da boğulma tehlikesi... 14 yaşındaki çocuk müşahede altında

Karşıyaka’da dün saat 14.30 sıralarında evinin bahçesindeki havuzda yüzen 14 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi.

Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde müşahede altına alındı.

-Akıncılar’da yangın

Akıncılar'da dün saat 18.00 sıralarında eski futbol sahasının batısındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık dört dönümlük alandaki kuru ot ve molozların yanı sıra bir nar ve iki zeytin ağacı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.