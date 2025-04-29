Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Anatolia Bilim Akademisi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol uyarınca her iki kurum kongre, sempozyum ve çalıştay gibi bilimsel etkinliklerde ortaklaşa çalışacak, akademik personel için yeni fırsatlar sunacak ve araştırma süreçlerine destek sağlayacak.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile Anatolia Bilim Akademisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karataş’ın imza koyduğu protokol kapsamında açıklamalar da yapıldı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, akademisyenlere destek sağlamak, olanak yaratmak için çalıştıklarını belirterek, yılsonuna doğru güzel bir çalışma ortaya çıkacağını belirtti.

Anatolia Bilim Akademisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karataş ise konuşmasında, bilim ve sanat ışığında kendilerine destek olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker’e ve ARUCAD'a teşekkür etti.

- Peyzaj Mimarlığı ve Araştırmaları Kongresi düzenlenecek

Öte yandan protokol kapsamında 7. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı ve Araştırmaları Kongresi de düzenleneceği de açıklandı.

Bu yılın sonunda yapılacak kongrede peyzaj alanında çalışanlar ARUCAD’da bir araya gelerek peyzaj mimarlığının mevcut durumunu analiz edecek ve geleceğe dair perspektifleri tartışacak.