Serbest Kürsü / Levent Özadam
YDP hiç beklenmedik bir zamanda kendini iktidarda buldu ama şu anda içeride yaşananlar çok da iç açıcı değil!
Oysa siyasette uzun vadeli olmak istiyorlarsa bu şartlarda hükümete gelmemeliydiler…
Arıklı çok sefer erken seçim hükümeti önerdi, hatta Mart ayını defalarca orta koydu ama başaramadı!
Zira ilahlar böyle istedi…
Bu konuda Ekim ayı belirlense de biz iddia ediyoruz ki bu hükümet seçim hükümeti değil icraat hükümeti olacaktır!
Eğer partiler arası derin görüş ayrılıkları yaşanmazsa hükümet gittiği yere kadar gidecek ve Ankara tarafından da desteklenmeye devam edecektir…
Sonuçta 3 parti başkanının Ankara ziyaretinden hemen sonra 13’ncü maaşların ödenmesi, bugün de Aralık ayı maaşlarının ödenme kararı Ankara’nın bu hükümete verdiği güçlü desteği de kesinleştirmiştir!
Ankara şimdi özel sektöre güçlü bir destek vermeye hazırlanmaktadır, bu da ülke ekonomisi için hayli önemlidir…
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YDP ise bu süreci yaşarken içinde önemli sıkıntılar yaşayacaktır…
Hükümete girme süreciyle daha önce yaşanan parti içi sıkıntılar daha fazla baş göstermeye başlamıştır!
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı kendine bakan olarak yer bulmuştur ama parti genel sekreteri Bertan Zaroğlu da hem ilçelerde yapılan seçimlerde kendini daha fazla hissettirirken devletin kadrolarına yapılacak olan atamalar konusunda söz sahibi olmuştur…
Ancak atamalar konusunda bazı perde gerisi girişimler nedeniyle bir takım aksaklıklar yaşanmaktadır!
Eğer Arıklı ve Zaroğlu bu sıkıntılı süreci birlikte atlatmak için ortak bir formül yaratamazsa kötü dönemin de başlangıcına birlikte imzalarını atacaklardır…
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Önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan YDP Kurultayı hem parti hem de partinin iki vekili için dönüm noktasıdır…
Bertan Zaroğlu’nun bazı nedenlerden dolayı Arıklı’ya ve ona yakın olanlara karşı kırgınlıkları vardır!
Bu nedenle partide gücünü göstermek için çok büyük ihtimalle parti başkanlığına aday olacaktır zaten bunu kendisi de dile getirmektedir…
Anlayacağınız parti içinde hiç olmaması gereken bir güç yarışı başlamıştır ve her iki ismin de aday olması YDP’nin bir demokrasi sınavından öte bir şeydir!
Biz her ne kadar sürekli olarak TC kökenli bir partiden yana olumsuz bir tavır ortaya koyarken, artık bu partinin geri dönüşü yoktur, ama artık YDP artık kurulmuştur, hatta hükümet ortağı olmuştur, bizim derdimiz bundan böyle ülkeye verecekleri hizmetten öteye gidemez…
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YDP’li kurmaylar Halkın Partisi örneğini göz önünde bulundurmalıdır…
Yapılan acemice hatalar ülke insanına büyük umutlar vaat eden HP’yi yerle bir etmiştir!
HP de bu ülkenin değerlerinden oluşan insanlardan oluşmuştur ancak siyasette yapılan küçük hatalar bile bir partiyi hızlı bir çıkıştan ansızın hızlı bir inişe geçirebilmektedir.
Onun içindir Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu’na siyaset yolunda büyük sorumluluklar düşmektedir…
YDP’nin hükümet olma sürecinde bu sorumluluk çok daha büyüktür!
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlık alan YDP eğer bu makamı vatandaşın haliyle ülkenin yararına kullanabilirse, iktidar döneminde farkındalık yaratabilir ve bu da hem ülkenin hem de kendi partilerinin yararına olabilir…
Bizden uyarması, gerisi onlara kalmış artık!
MESAJ KUTUSU
Sayın Resmiye CANALTAY, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığınız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Birileri yine devreye girdi ve daha seçim bile yapılmadan bu göreve getirilmeniz kesinleşti. Ancak bu konuda parti içinde yine bir takım tartışmalar yaşanacak ama tabi ki kısa bir sürede unutulup gidecek!
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Sayın Hamza Ersan SANER, bir devlet bankasının üst düzey yöneticisi kendisi hakkında olumsuz haber yapıldı diye o medya kuruluşun yöneticisine karşı haksız ve intikam duygularıyla saldırıya geçmiş ve konuşu tamamen kişiselleştirmiş. Devletin içindeki yöneticiler eşitlik ilkesine uymazsa devletin saygınlığına da gölge düşer!
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Sayın Zorlu TÖRE, Meclis Başkanlığı seçimlerinde usule uymayan girişimlerde bulunulursa konuyu mahkemeye taşıyacağınız ve bu işin peşini de bırakmayacağınız konuşulmaya başlandı. Bakalım partili arkadaşlarınız bu konuda sizi nereye kadar destekleyecek!
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Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, ülkede yaşanan kaçak et ve arpa fiyatları konusunda görüşmek üzere bir kahve içmeye bekliyoruz. Zira bu konuda ciddi ihbarlar yapılmaya başlandı, yaşanan bir takım olumsuzlukları yüz yüze konuşmakta yarar görüyoruz.
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Sayın Mehmet YILMABAŞAR şeni hükümet döneminde Veteriner Dairesi Müdürü olarak görev yapacağınızı öğrendik hayırlı ve uğurlu olsun. Sivil Savunma Teşkilatı Koordinatörlük görevinizdeki deneyimler bu dairede de başarılı olmanız için muhakkak ki etkili olacaktır…
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Sayın Ahmet YÖNLÜER, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığınız kesin gibi görülse de bu atama konusunda sürprizlere açık olmak gerektiği yönünde mesajlar almaya başladık. Zira epey de iddialı bir ismin de adı anılmaya başlandı, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Kenan AKIN, Mağusa Serbest Liman Yönetim Kurulu Başkanlığınız için atama yazısı yazıldı sadece imzaya kaldı. Bu atama konusunda parti içi bir takım tartışmalar yaşansa da sonuçta karar değişmeyecek ve birkaç güne kadar makama oturacaksınız, hayırlara vesile olsun…
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Sayın Sinan BAĞDATLI, Condorde Lefkoşa uzun ve büyük özveri gerektiren bir süreçten sonra nihayet hizmete açılmış. Ziyaret edenler muhteşem nitelikli ifadeler kullanıyor, umarız bu kötü dönemde memleket turizmine hayırlı ve uğurlu olur.
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Sayın Şahap AŞIKOĞLU, tam da gitti gidiyor derken yukarılardan gelen ricalar nedeniyle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlık görevinizin devam edeceğini öğrendik. Zaten yaşanan süreçte sizi oradan kolay kolay kimse kıpırdatamazdı değil mi?..
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Sayın Prof. Mustafa TÜMER, YÖDAK Başkanlığı için son günlerde sizin de adınız anılmaya başlandı. Bu makama adaylar o kadar çok ki bakalım Cumhurbaşkanı Tatar nasıl bir kara üretip hangi ismi o makama atayacak?
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Sayın Türkmen YİĞİTCAN, Şehir Planlama Dairesi bayraklarını uyarımızdan sonra değiştirme hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Zira bayraklarımız ülkemizin simgesini işaret ettiği için onları gözümüz gibi korumak gibi de bir sorumluluğumuz vardır değil mi?
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Sayın Erdinç KÜÇÜKUNCULAR, Lefkoşa’daki alışveriş çadırı vatandaşın büyük ilgisini görürken kalabalık nedeniyle yaşanan sosyal mesafe kararının bozulması da büyük tepki topladı. Bu arada çadırın tek bir girişinin olması kuyruklara neden oluyor!