Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kıb-Tek’e yakıt alımı tam bir muammaya dönüştü…
Öyle bir noktaya geldik ki kim doğru söylüyor kim yanlış söylüyor büyük mesele!
Konuşla ilgili karşılıklı açıklamalar var, suçlamalar var yalanlamalar var…
Kesin olan şu ki bu iş mahkemeye havale!
Bir an önce kim kimi suçluyorsa bunu artık basın ya da sosyal medya yoluyla değil yargıya havale edip kararı oraya bırakmalıdır…
Elbette bize de yargının kararına saygı duymak düşer!
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yakıt ve ihalesi konusundaki sayfamızda yayınlanan açıklamaları nedeniyle elbette ki Sideral Lines LTD.’e de söz hakkı doğdu ve işletme adına Ulus Göker aşağıdaki açıklamayı gönderdi:
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Levent Özadam;
13 Eylül günü köşe yazınızda, Sayın Erhan Arıklı’ya söz hakkı tanımış, Sayın Arıklı da söz hakkını kullanmıştır. Yalnız Sayın Arıklı’nın söz hakkını kullandığı yazısında Sideral Lines LTD. Adına Direktör olan ben Ulus Göker’e de cevap hakkı doğmuştur. Tarafsız gazeteciliğinize güvenerek size cevap hakkımı gönderdiğim bu yazıma köşenizde yer vereceğinize inancım tamdır. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.
1-İhale evraklarının sahte olduğu ve MİK iptal ediyor iddiası;
-İhalelere katıldığımız evraklar ıslak imzalı ve noter tasdiklidir. İhale dosyamızda sahte evrak diye bir şey söz konusu dahi olamaz. Aynı evrakla bir önceki ihaleye girmiş, ihaleyi kazanmış, hatta Sayın Erhan Arıklı tarafından da bu ilan edilmişti. Eğer evraklarımız sahte olsaydı sanırım o gün Sayın Arıklı çıkıp bunu toplumla paylaşırdı. Yapmamasının sebebi evraklarımızın orjinal ve ıslak imzalı olmasıdır.
Ayrıca Sayın Arıklı, ihaleleri MİK’in yönettiğini ve iptal ettiğini söylüyor.
Bu kesinlikle olması gereken bir durumdur ancak Arıklı yalan söylüyor. Çünkü ihaleleri iptal eden kişi kendisidir. Bu bağlamda Sayın Arıklı beni de aradı ve aynen “Kardeş bu şeyi değerlendiriyoruz da, 33,38 atmışsın, bunu 32 dolara indir de sana verelim bunu yoksa ihaleyi iptal edeceğim” dedi. Sadece bu konuşma bile ihaleleri kimin yönettiğini özetliyor. Elbette biz bu konuda dik durduk ve ihalede ne verdiysek onu sunduk. Yani yasal mavzuat neyse biz onun dışına çıkmadık.
2-Gelen yakıtın tamam olduğu iddiası;
-Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, TPIC’ten ihalesiz ve yasadışı bir şekilde direkt alım yaptığı yakıtın kirli olduğu, Yüksek İdari Mahkemesi’nin 8 Eylül tarihindeki 79/2021 sayılı kararınca ispatlanmıştır. YİM’in bu kararı doğrultusunda KIB-TEK’in ihalesiz ve doğrudan yakıt alımı da durdurulmuştur. Aynı zamanda KIB-TEK Müdür Muavinlerinden Kamil Direl de mahkemede yakıtın kirli olduğunu itiraf etmiştir.
3-“Suç işlemeye devam edeceğim” söylemi;
-Bu durumda Sayın Erhan Arıklı açıkça, yasalara aykırı bir şekilde ihalesiz alım yapmaya, kirli yakıtı ülkemize getirmeye ve halkımızı zehirlemeye devam edeceğini itiraf ediyor. Bu tarafımızca Kabul edilemez bir davranıştır. Hukuk devletlerinde yeri olmayan bu tavrı şiddetle kınarız.
4-İhalenin iptali ve bizim ihaleye fesat karıştırdığımız iddiası;
-Merkezi İhale Komisyonu’nun iptal ettiği ve gerekçe olarak “Uygunsuz evrak nedeniyle” dediği ihalenin neden iptal edildiği hala büyük bir gizem içermektedir. Biz şirket olarak hangi evrağımızın polis tarafından incelendiğini öğrenmek için bir talep de bulunduk ancak 3 haftadır bize kimse geri dönüş yapmadı. Biz hangi evrağımızın incelendiğinin açıklanmasını sizin aracılığınız ile de talep ediyoruz. Sideral Lines LTD, BP ve S.E.T. select Enrgy olarak bu konuda gerekli açıklama yapılmadığı takdirde hukuk yoluna başvuracağımızı ve dava açacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz. BP’nin ıslak imzasını koyan yetikili kişi BP’nin uzman treaderleridir. Bunu Sayın Arıklı’nın ve tüm çevresinin bilgisine getiririz. Böylesine itibarlı bir şirket hakkında konuşurken çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Aksi takdirde bugünkü gibi gülünç duruma düşmekten kurtulamayacaktır. İhaleye bizim fesat karıştırdığımız iddiası ise çok üzücü bir söylemdir. Esas ihaleye şaibe karıştıran ve 8 aydır bir ihaleyi dahi sonuçlandıramayan veya sonuçlandırmak istemeyen kişi Erhan Arıklı’nın ta kendisidir. O nedenle bu söylemini kendisine iade ederiz.
5-Meclis Komitesi kararı iddiası;
-Meclis araştırma komitesinde bu konuyla ilgili hiçbir karar üretilmemiştir. Siz de bunu araştırıp öğrenebilirsiniz.
Tekrardan size teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz…”
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MESAJ KUTUSU
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