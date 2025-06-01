Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) çocuklara yönelik hizmetlerde eşitlik, şeffaflık, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesini ve çocuk dostu politikaların yaygınlaştırılmasını talep etti.

KTTB İnsan Hakları Sorumlusu, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Erdem Beyoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ülkede hala birçok çocuğun eşit eğitim, eşit sağlık ve eşit güvenlik hakkına sahip olmadığını kaydetti.

Beyoğlu, özellikle ücretsiz kamusal sağlık ve kamusal eğitime erişimde çok ciddi sorunlar olduğunu savundu.

Bugün hala bazı çocukların dini sembollere zorlanarak bir yaşam biçimine itildiğini, özgürlüklerinin ve ifade haklarının ihlal edildiğini ileri süren Beyoğlu, çocukların neye inanacağının ya da nasıl bir yaşam süreceğinin kararını yetişkinlerin veremeyeceğini vurguladı. Erdem Beyoğlu, karar verebildikleri yaşta bu hakkın çocuklara ait olduğunu da belirtti.

Her çocuğun yaşama, gelişme, eğitim alma, korunma ve katılım haklarına sahip olduğunu hatırlatan Beyoğlu, bu hakların kağıt üzerinde kalmaması, yaşamın her alanında hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Beyoğlu, 1 Haziran’ın kutlama değil, farkındalık günü olduğunu da kaydederek, dünyada hala milyonlarca çocuğun yoksulluk, şiddet, ihmal, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişmekte sorun yaşadığını söyledi.

Bugün savaşın sürdüğü Filistin’de binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Beyoğlu, sessiz kalmanın bir tercih olduğunu ancak bunun sadece çocukların değil, insanlığın da vicdanını yaraladığını ifade etti.