Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 24. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, AK Parti’nin, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin ve mazlum coğrafyaların da umudu olduğunu belirtti.

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 24. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.” diyen Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi, kalkınma ve millet iradesini güçlendirme yolunda attığı tarihi adımların önemli bir bölümüne AK Parti’nin liderliğinde tanıklık edildiğini kaydetti.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler de, Türkiye ile güçlü kardeşlik bağlarımız ve stratejik iş birliğimiz sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden savunmaya kadar pek çok alanda Türkiye’nin desteğini yanımızda hissetmemiz, halkımızın geleceğe umutla bakmasını sağlamıştır.

Bu vesileyle, AK Parti’nin 24 yıllık siyasi mücadelesinde emeği geçen tüm kadroları tebrik ediyor; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu büyük davaya gönül veren herkese sağlık, başarı ve uzun ömür diliyorum.

AK Parti’nin bundan sonra da milli iradeyi, adaleti ve kalkınmayı esas alan siyasetini kararlılıkla sürdüreceğine olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum.”