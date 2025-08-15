Medya Etik Kurulu (MEK), Avrupa gazetesi ile Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’i kınama kararı aldı.

Kurul, bugün yayımlanan basın açıklamasının ardından, Avrupa gazetesinin 5, 12, 14 ve 15 Ağustos tarihli nüshalarında da benzer mahiyette etik ihlallerinin yer aldığını tespit ederek, bu doğrultuda, söz konusu içeriklere ilişkin ayrı bir açıklama yapılmasının gerekli görüldüğünü kaydetti.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, ilgili yayınlarda, hükümlü tutukluya ait ismin açık şekilde paylaşılması yoluyla, dava sürecinin başladığı tarihte çocuk yaşta ve özel gereksinimli bir birey olan mağdurun kimliğinin dolaylı olarak tanınabilir hale gelmesine neden olunduğu ifade edildi.

Avrupa gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’in “Açı” başlıklı köşesinde yayımlanan iki yazısında da, mağduru deşifre eden bir tutum sergilediği belirtilen açıklamada, “Bu, mağdurun gizliliğinin ihlal edilmesiyle birlikte, fiziksel ve psikolojik bütünlüğü tehdit eden bir ifşa niteliği taşımaktadır” denildi.

Medya Etik Kurulu’nun prensip kararı gereği, köşe yazılarını doğrudan inceleme kapsamına almadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Zira bu tür yazılar, ifade özgürlüğü çerçevesinde kişisel görüşlerin dile getirildiği, yorum ağırlıklı içerik alanlarıdır ve yazarın bireysel sorumluluğu altındadır. Bununla birlikte mağdur bireylerin hakları söz konusu olduğu durumlar, bu çerçevenin dışında değerlendirilmelidir.

Fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığın korunması açısından mağdurun doğrudan ya da dolaylı biçimde deşifre edilmesine neden olabilecek her tür içerik, yayın türünden bağımsız olarak etik açıdan sorunludur.”

Toplumsal etkisi yüksek olan köşe yazarlarının, özellikle böyle hassas meselelerde çok daha dikkatli, özenli ve koruyucu bir yaklaşım sergilemesinin beklendiği belirtilen açıklamada, “Bu bağlamda, meslekte uzun yıllar emek vermiş bir gazeteci olarak Şener Levent’in daha yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği kanaatine varılmıştır” denildi.