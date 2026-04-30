Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, günün, emeğin, alın terinin ve üretimin değerinin bir kez daha hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.

Arıklı mesajında, ülkenin kalkınmasında ve geleceğe güvenle ilerlemesinde en büyük payın, çalışan emekçilere ait olduğunu belirterek, “Hedefimiz; çalışma hayatını daha adil, daha güvenli ve daha eşitlikçi bir yapıya kavuşturarak, uluslararası standartlara uyumlu bir sistem inşa etmektir.” dedi.

Arıklı, çalışanların haklarını koruyan ve yaşam kalitelerini artıran politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerini söyleyerek, “Kadınıyla erkeğiyle, alın teriyle ülkemize değer katan, üreten ve büyüten tüm emekçilerimize teşekkür ediyor; 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.