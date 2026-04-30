Belediye’den verilen bilgiye göre, Geçitkale Günayspor Kulübü Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Belediye Başkanı Halil Kasım, çocukların spor aracılığıyla bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, spora desteklerinin süreceğini vurguladı.

Turnuvayı izleyen Kasım, bu tür etkinliklerin yalnızca sportif rekabetten ibaret olmadığını belirterek, çocukların dostluk, dayanışma ve takım ruhunu bu organizasyonlarla öğrendiğini söyledi.

Kasım, “Çocuklarımızın böylesi etkinliklerde kaynaşması, birlikte üretmesi ve spor kültürüyle büyümesi bizim için son derece kıymetlidir. Sporla yetişen nesiller, geleceğin güçlü toplumunu oluşturacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gençlere ve spora her zaman destek verdiklerini ve bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini söyleyen Kasım, “Sadece bugün değil, her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz” dedi.

İlkokullar arasında oynanan karşılaşmaların ardından, turnuva sonunda katılım gösteren tüm öğrencilere madalyaları, dereceye giren takımlara ise kupaları Başkan Halil Kasım tarafından takdim edildi.