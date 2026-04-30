Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, “Babutsa Koşnili ile Etkin Mücadele Eğitimi” konulu seminer düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Eğitim Salonu’nda yer alan seminer, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Ülgentürk tarafından verildi.

Seminerde, 2017 yılından itibaren adada yaygınlaşarak ciddi ekonomik kayıplara ve kitlesel babutsa ölümlerine neden olan kaktüs koşnili ile mücadelede gelinen son durum ele alındı. Uzmanlar, kimyasal mücadele yöntemlerinin sınırlı etkisine dikkat çekerek, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntem olan biyolojik mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Eğitim kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kitle üretimine alınan doğal düşman türlerinin sahada etkin şekilde kullanılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. Bu doğrultuda, kaktüs koşnilinin doğal avcıları olan hyperaspis trifurcata ve cryptolaemus montrouzieri türleri tanıtıldı; bu türlerin sahaya salım teknikleri ve uygulanacak mücadele stratejileri katılımcılara aktarıldı.

Seminerde ayrıca uluslararası çalışmaların sonuçlarına da yer verildi. Buna göre, bulaşık babutsa alanlarında kaktüs başına 4 adet hyperaspis trifurcata salınmasının ardından bir ay içerisinde koşnil popülasyonunda yüzde 56 oranında azalma sağlandığı belirtildi. Bu bulguların, babutsa üretiminin korunması ve verim kayıplarının önlenmesi açısından umut verici olduğu ifade edildi.

Eğitimde, biyolojik mücadelenin etkinliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar da vurgulandı. Avcı böcek salımı öncesinde, sırasında ve sonrasında babutsa alanlarında kesinlikle insektisit kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.