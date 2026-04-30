1- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Çamlıbel Hastanesi civarı, Çamlıbel köy meydanı ve Karpaşa yolu bölgelerine bugün üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, bugün alçak gerilim hattında yapılacak trafo takviye çalışması nedeniyle 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Çamlıbel Hastanesi civarı, Çamlıbel köy meydanı ve Karpaşa yolu bölgelerinde enerji kesintisi olacak.

2-Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugünMetehan ve Alayköy'de elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim hattında yapılacak yük artırımı projesi çalışması kapsamında 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Sivil Savunma, Rauf Raif Denktaş Lisesi ve 10.Bölük civarında enerji kesintisi yapılacak.

Öte yandan orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle, Alayköy’ün büyük bir bölümü ile köy içi, Alayköy ağıllar bölgesi ve çevresine 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

3-Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Geçitkale bölgesinde beş saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Geçitkale Trafo Merkezi'nde yapılacak yıllık bakım çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:

“Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Alaniçi, Alaniçi Ağıllar, Dörtyol, Korkuteli, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, İnönü Ağıllar, Muratağa, Yıldırım çıkışı seralar bölgesi ve Ağıllar, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Nergisli, Aslanköy, Onalt tesisleri, Aslanköy askeri tesisler , Ulukışla ve askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale Ağıllar ve Çamlıca.”