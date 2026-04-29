Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs’tan geçen bir turistin aracında bir kilogram uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında GKRY bölgesinden KKTC'ye turist olarak geçen I.B’nin (E-38) kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.