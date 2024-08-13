"Cell" dergisinde yayımlanan Avustralya kaynaklı araştırmada, yaygın solunum yolu hastalıklarından olan şiddetli mevsimsel grip, Kovid-19 ve solunum sinsityal virüsü (RSV) olan hastalar incelendi.

İnceleme sonucunda, bu hastalıkları "ağır atlatan" ya da bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin bazılarında, hastalığı nispeten hafif atlatan kişilere kıyasla, OLAH enziminin daha fazla olabileceği gözlemlendi.

Söz konusu araştırmanın, bazı kişilerin bulaşıcı hastalıklardan çok etkilenirken diğerlerinin daha kolay atlatmasına ilişkin bir açıklama sağlayabileceği belirtildi.