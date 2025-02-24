Larnaka’ya bağlı Aradip Belediyesi'nin “Melissia” bölgesinde yapımı tamamlanan güneş parkıyla elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını karşılayarak enerji özerkliğine sahip ilk belediye olacağı haber verildi.

Fileleftheros’a göre, Danimarka’nın 114 kilometre karelik alanı ve 3 bin 724 sakini bulunan Sams adasını örnek alan belediye, “Melissia” bölgesinde 46 bin 866 metrekarelik alanda 2,96 MW elektrik üretim kapasitesine sahip bir güneş parkı kurdu. Kurulumu yeni tamamlanan güneş parkının KDV hariç 3 milyon 250 bin euroluk maliyetinin yüzde 20’sinin belediye, geriye kalanının AB tarafından karşılandığı kaydedildi.

Habere göre, Kellia ve Trulli köylerinin bağlanmasından önce 25 bin sakini olan Aradip'in sokak aydınlatması için yaptığı harcama yıllık 700 bin euroya ulaşıyordu. Belediye, güneş parkının devreye girmesiyle sokak aydınlatması ve belediye binalarının elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü sağlayacak.

Belediye, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi belediye sakinlerinin elektrik ihtiyacını çok ucuza ve/veya bedavaya karşılamak üzere ikinci bir güneş parkı kurmaya hazırlanıyor.