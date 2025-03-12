Limasol’da çok sayıda deniz işaret fişeği ve diğer türde fişek ele geçirildi

Larnaka’da anne, polis yakalamasın diye çocuğunun tasarrufundaki uyuşturucuyu saklamaya çalıştı, Limasol’da ise bir evde büyük miktarda fişek bulundu.

Alithia’nın haberine göre, narkotik polisi 21 yaşındaki genci uyuşturucu, saldırı silahı ve patlayıcı madde bulundurmak, 49 yaşındaki annesini de gencin tasarrufundaki uyuşturucuyu saklamaya çalışmaktan yakaladı.

Polis evde arama yapmaya hazırlanırken evden çıkarak arabasına bindiği görülen annenin çantasında, 7 gram hintkeneviri bitkisi, 7 gram hintkeneviri ve 4 gram kokain bulunan 19 naylon poşet saptandı. Gencin evinde ise brüt ağırlığı 11 gram olan hintkeneviri, hassas terazi, bir çatapat ve bir havai fişek ele geçirildi. Anne-oğul mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 4’er gün tutukluluk emri alındı.

Aynı gazete Limasol’da ihbar üzerine 31 yaşındaki şahsın evinde yapılan aramada henüz sayımı yapılamayan, çok miktarda deniz işaret fişeği ve diğer türde fişek ele geçirildi. Şahsı tutuklayan polis bulunanlara el koydu ve tahkikat başlattı.