Kamalı Haber

Alayköy’de meydana gelen “katle teşebbüs ve yaralama” suçundan tutuklanan Y.P. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Aykut Özkan olguları aktardı. Çavuş Özkan, Alayköy yolu üzerinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde müdür olarak çalışan zanlının 7 Temmuz saat 05.00 sıralarında kulüpte müşteri olarak bulunan C.A.U. ile aralarında para yüzünden çıkan tartışma sonucu giymekte olduğu şortunun arka cebinde kanunsuz olarak bulundurduğu 16 santimlik bıçağı C.A.U.’nun sol omuz arkasına ve sol omuz başına sallamak sureti ile 3’er santimlik yüzeysel kesi oluşmasına ve göğüs boşluğu ortasına bir kez sokmak sureti ile 5 santim derinlikte bulunan ve kalbi çevreleyen kalp dış zarı zedeleyip burada kan pıhtısı oluşmasına sebebiyet vererek katle teşebbüs ettiğini açıkladı.

Yaralı yoğun bakıma kaldırıldı

Polis, C.A.U.’nun aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine oradan da Kolan British Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Hayati tehlikeyi atlattı

Polis çavuşu Özkan, zanlının aynı gün tutuklandığını, olayda kullanılan bıçağın zanlının gösterimi ile olay yerinde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yaralıyla ilgili 9 Temmuz’da doktordan alınan bilgide yoğun bakımdan çıkarılarak, normal servise alındığını ve hayati tehlikeyi atlattığını öğrendiklerini açıkladı.

Zanlı için tutuklu yargı talebi

Polis, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, askıda korkutmak maksadı ile silah ve bıçak taşıma suçlarından askıda davası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.