Kamalı Haber

KKTC’ye kaçak giriş yapan Suriye uyruklu K.D. mahkemeye çıkarıldı.

Muhacerete başvurarak durumu anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye 2 yaşındaki çocuğu ile gelen zanlının vermiş olduğu beyanında görevli muhaceret memuruna işlem yaptırmadan KKTC'ye bilmediği bir limandan TIR dorsesi içerisinde giriş yaptığını anlattığını açıkladı.

Yasal giriş kaydı bulunmadığı tespit edildi

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı ile oğlunun KKTC'ye herhangi yasal bir girişinin olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Ülkesine dönmek istediğini söyledi

Polis, zanlının zor durumda olduğunu, oğluyla birlikte ülkesine dönmek istediğini söyleyerek, yardım istediğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.