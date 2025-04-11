(Kamalı Haber) Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içerisinde amcasının oğlunu bıçaklayan zanlı Özgür Bekmez yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emine Çıkan mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 09.04.2025 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içerisinde sürekli rüyasında gördüğünden ve psikolojisi bozuk olduğu gerekçesiyle yemekhanenin önünde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu bıçak ile M.B.(E-24)’yi dirseğinden, alnından, sırtından ve dudağından bıçaklamak suretiyle adam öldürmeye teşebbüs edip, ağır yaraladığını söyledi.

Polis, olayda yaralanan M.B.'nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından M. B’yi sürekli rüyasında gördüğünü, rahatsız olduğunu, ondan kurtulmak için bıçakladığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ayrıca psikolojik sorunları olduğunu, Türkiye’de bir ay yatılı tedavi gördüğünü, bu hususun araştırılacağını belirtti. Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini, görgü tanıklarından ifade alınacağını kaydeden polis, 8 ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise sorunları olduğunu tekrarlayarak, “beni deport edin ”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.