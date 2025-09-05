Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul’da, KKTC’den 17 şirketin temsil edildiğini, şirketlerin ürünlerinin gördüğü ilgiyle gururlandıklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, gıda ürünleri ve gıda teknolojileri alanında iş birliklerinin merkezi olan, Türk gıda sektörünün en uzun süredir düzenlenen fuarı olma özelliğini taşıyan fuara, bakanlık ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak katıldıklarını ve katkı koyduklarını kaydetti.

İstanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 2-5 Eylül'de düzenlenen fuarda KKTC’den katılan tüm şirketlerin stantlarını gezen Amcaoğlu, ayrıca KKTC’ye ayrılan alanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Refika’nın Mutfağı” yemek yapma gösterisine de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da Refika’nın Mutfağı gösterisini baştan sona takip etti.

- “Fuara bu yıl 100 ülkeden çeşitli şirketler katıldı”

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul’a bu yıl 100 ülkeden çeşitli şirketlerin katıldığını belirten Amcaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi ülkelerin yanında, KKTC’nin de yer aldığına vurgu yaptı.

Amcaoğlu, “Geçen yıl KKTC standı bodrum kattaydı. Bu yıl ilk kez bakanlığımızın girişimleri ve tabii ki Anavatan Türkiye’nin Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle zemin kata çıkarıldı ve 400 metrekarelik bir alanda yoğun ilgi gördü.” ifadelerine yer verdi.

“Bakan Ömer Bolat ve ekibine, TİM’in değerli yönetici ve üyelerine, katkılarını esirgemeyen Sibel Tatar’a ve Refika’nın Mutfağı ekibine de teşekkür etmek boynumuzun borcudur.” diyen Amcaoğlu, ülkeyi ve ülkenin ürünlerini başarıyla temsil etmelerine ciddi katkıları olduğunu ifade etti.

- “Fuar, yabancı firmalara Türk gıda sektörünü keşfetme şansı tanıyor”

Amcaoğlu, bugün sona erecek olan fuarda, KKTC’den firmalar tarafından, macun, pekmez, turşu, limonata, süt ürünleri, tahin, kahve, zeytin, zeytinyağı, lokum-şekerleme, donmuş ürünler, unlu mamuller ile narenciye ürünlerinin sergilendiğini belirtti.

Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Gülgün Süt Ürünleri, Bülent Çıraklı Sanayi, Onan S. U Frozen Foods, Bafra Gıda, Avunduk Süt Ürünleri, Ustam Unlu Mamulleri, Arsal Gıda, Mustafa Gülbahar Efendi Kahveleri, BRCN Food Industries, Drink Works Trading Co. (Lemonadda), Narin Unlu Mamulleri, Akgöl Sütçülük, Gıda ve Paketleme Sanayi, Aydın Zeytinyağları (Devay Veteriner Danışmanlık), Cypfruvex, Sultan Kahve ve Şadi Bey Trading isimli şirketlerini de başarılı temsiliyetleri için tebrik etti.

33 yıldan beri yapılan fuarın yabancı firmalara, Türk gıda sektörünü keşfetme ve ürünlerini pazarlama şansı tanıdığını söyleyen Amcaoğlu, “KKTC firmalarının gördüğü ilgi bizi memnun etmiştir.” dedi.