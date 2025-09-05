“Mülke Tecavüz” ve “Genel Rahatsızlık” suçlamasıyla tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum 5 sanık, bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, duruşmanın 12 Eylül Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.

Bu arada, ayrıca “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Lefkoşa’daki Askeri Mahkeme’de yargılanan sanıkların duruşması ise 10 Eylül’de devam edecek.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmış, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.