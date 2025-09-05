Nöroloji Uzmanı İldem Garanti Maldar, insanların düşünme ve hatırlama biçimlerini etkileyen Alzheimer’da farkındalığın ve taramanın hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada ve tedaviye erişimi hızlandırmada önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına 1 -30 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında yazılı açıklama yapan Dr. Maldar, 65 yaş üstü bireylerin birinci basamak sağlık merkezlerinde unutkanlık açısından taranması gerektiğini kaydetti.

Alzheimer hastalığını erken fark etmek için bilişsel testler, kan testleri ve beyin görüntüleme yöntemleri olduğunu söyleyen Maldar, hastalıkla ilgili riski belirleyen genetik testler (APOE testi), kan/beyin omurilik sıvısı testleri ile MR, PET gibi görüntüleme teknikleri olduğunu, teşhis sürecinde bunların da kullanıldığını ifade etti.

Alzheimer'ı önlemenin kesin bir yolu bulunmadığını vurgulayan Dr. Maldar, sağlıklı yaşam tarzının riski azaltabileceğine dikkat çekti.

Nöroloji Uzmanı Dr. İldem Garanti Maldar’ın açıklamasına göre, Alzheimer’ın yaygın belirtileri arasında yakın zamanda öğrenilen bilgilerin unutulması; konsantre olmada ve bilindik görevleri takip etmede zorluk; bilinen bir yere gitmek veya bütçeyi yönetmek gibi günlük görevlerde sorun yaşama; tarih ve saatleri unutma; okumada veya mesafeyi ölçmede zorluk yaşama; kelime dağarcığı ve konuşmalarla ilgili zorlukların olması; eşyaları alışılmadık yerlere koymak ve onları bulamama; karar alma süreçlerinde değişiklikler; hobilerden ve sosyal aktivitelerden uzaklaşma, kafanın karışık olması; şüpheci olma veya depresif hissetme var.

Alzheimer riskini azaltabilecek sağlıklı yaşam alışkanlıkları arasında düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, okuma ve bulmaca çözme gibi beyni zorlayan aktiviteler yapma, sosyal olarak aktif kalma, yeterli ve dinlendirici uyku, yargılamadan ve stresi yönetme bulunuyor.