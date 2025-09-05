Polis, Gazimağusa Lefkoşa ana yolu Halkbank çemberinde tırdan yola devrilen kağıt rulo balyalar konusunda sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerindeki Halkbank çemberine, seyir halindeki tırdan kağıt rulo balyalar düştü.
Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya seyreden sürücüler için tehlike arz eden durumla ilgili gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını açıklayan polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmesini istedi.