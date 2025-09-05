Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY), Güzelyurt bölgesi köylerindeki yaşlılara evde bakım ve saç kesimi hizmeti başlattı.

SAMTAY’dan yapılan açıklamada, hizmetin evlerinden çıkmakta zorlanan yaşlıların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılama amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Suna ve Ata Atun Vakfı yetkilileri, amaçlarının yaşlıların hayat kalitesini artırmak ve sosyal hayata daha sağlıklı şekilde katılmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Hizmetin başka bölgelerde de verilmesi hedefleniyor.