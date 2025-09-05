Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Gününün 51. yıl dönümü bugün düzenlenen törenlerle kutlandı.

Program kapsamında ilk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde, ikinci tören ise 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Yeşilırmak şehitliğindeki tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulması ile başladı. Saygı durusu saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam eden törede, anıt özel defteri imzalandı. Tören, dualar ve şehitliğin gezilmesi ile sona erdi.

5 Eylül Meydanında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören birliklerinin protokol tarafından denetlenmesi ile devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalara da yer verildi.

Tören, şiirler okunması ve resmi geçit ile sona erdi.

-Özpolat

Törende konuşan Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, 5 Eylül’ün, Yeşilırmak bölgesinin yıllarca düşman kuşatması altında kaldıktan sonra Barış Harekatı ile özgürlüğe kavuşan Kıbrıs Türk toprakları ile kucaklaşıp bütünleşmesinin 51. Yıldönümü olduğuna işaret etti.

Özpolat, bu şanlı direnişte ölümsüzleşen şehitleri andı, gazilere saygı ve şükranlarını sundu.

Yeşilırmak direnişinin Kıbrıs Türk mücadele tarihinde yerini şerefle aldığını ifade eden Özpolat, “Ne mutlu bize ki bugün kendi topraklarımızda huzur ve güven içinde yaşıyoruz” dedi, Anavatan Türkiye, Mehmetçik ve Mücahitlere şükranlarını sundu.

-Şansalan

Kaymakamlık adına konuşan Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Ela Mavioğlu Şansalan da, bugün Yeşilırmak direnişini anmak ve bu toprakların bağımsızlık mücadelesini yüreklerinde yeniden yaşatmak için toplandıklarını ifade ederek, şehitleri rahmetle andı.

Şansalan, bu topraklardaki direnişin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, bağımsızlık aşkının ve özgürlük idealinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, şehitlerin emaneti topraklara sahip çıkmaya devam edeceklerini, bunun sorumlulukları olduğunu söyledi.

-Alemdar

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Piyade Üst Teğmen Gürses Alemdar da, Yeşilırmak halkının zorlu mücadeleler verip tüm imkansızlıklara rağmen özgürlüğüne kavuşmayı başardığına dikkat çekerek, Yeşilırmak‘taki mücadele azminin genç kuşaklara örnek olduğunu söyledi.

Yeşilırmak halkanın kendilerine uygulanan zulme kayıtsız kalmayıp düşmana teslim olmadığını anlatan Alemdar, Yeşilırmak’ ın halkın azim ve cesareti ile 5 Eylül 1974 te Şanlı kutsal vatan topraklarına katıldığını kaydetti.