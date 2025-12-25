Küçük Kaymaklı şehitleri için bugün Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi.

Çelenklerin şehitler anıtına sunulmasıyla saat 9.30’da başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Türk Maarif Koleji öğrencisi Nalan Ocak tarafından şiir okunan törende, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso konuşma yaptı.

-Öztürkler: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma adında yapmış olduğu anlaşmalar adayı ateş fıçısı haline getirdi”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler törende, Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne çekmiş olduğu acıları, kahramanlıkları aynı zamanda atalarının onurlu mücadelesini anlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmasında gençlere de hitap eden Öztürkler, “Geçmişi iyice bilmek gerekir ki geleceğe emin adımlarla yürüyebilelim. 1571’i, 1878’i, 1958’i, 1960’ı, 1963’ü, 1974’ü ve 1983’ü çok iyi bilmek gerekiyor.” dedi.

Öztürkler, Güney Kıbrıs liderinin yaptığı açıklamalarda Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinin varlığından bahsetmediğini aktararak, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in ortak anlaşmalarına tanıklık ettiklerini söyledi. Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma adında gerek Amerika Birleşik Devletleri’yle gerek İsrail'le gerek Fransa'yla yapmış olduğu anlaşmaların adayı ateş fıçısı haline getirdiğini kaydetti.

“KKTC’de egemen eşitliğimiz, güvenliğimiz, Anavatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı bizler için tartışma konusu değildir.” diyen Öztürkler, bu oyunlara bir daha gelmeyeceklerini söyledi.

Öztürkler, atalarından kendilerine bırakılan bir miras olduğunu ve gençlerle birlikte bu mirasa sahip çıkacaklarını da söyleyerek, tüm şehitleri rahmetle andı.

-Ruso: “Bir köy boşalırken bir düzen yıkıldı, komşuluklar dağıldı, çocukluğun sokakları sessizliğe gömüldü.”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso konuşmasında, bugünün Kıbrıs Türk halkının hafızasında yaşayan bir tarihin yıldönümü olduğunu anımsatarak, 25 Aralık 1963’ün sadece bir takvim yaprağı değil, bir halkın yerinden edilmesinin ve geleceğinin belirsizliğe sürüklenmesinin bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Küçük Kaymaklı’nın yığınsal göçünün yalnızca mekânsal bir yer değiştirme olmadığını söyleyen Ruso, “Bir köy boşalırken bir düzen yıkıldı, komşuluklar dağıldı, çocukluğun sokakları sessizliğe gömüldü.” dedi.

Ruso, özgürlüğün bedelinin ağır olduğunu da vurgulayarak, 1957 yılında 4, 1958 yılında 5, 1963 yılında 38, 1964 yılında 2 ve 1974 yılında 19 olmak üzere toplam 68 şehit verildiğine dikkat çekti.

25 Aralık 1963’te yaşananlardan alınması gereken önemli dersler olduğunu da kaydeden Ruso, “Birincisi eşitlik ve güvenlik sağlanmadan barışın kalıcı olmayacağıdır. İkincisi de hafızasız bir barışın mümkün olmadığıdır.” ifadesini kullandı.

Ruso, yaşananları gençlere doğru olarak aktarmanın önemini de işaret ederek, herkesi bu tarihsel sorumluluğu hatırlatmaya davet etti, şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.