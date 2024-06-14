Almanya'nın Hamburg Limanı'nda geçen yıl yapılan operasyonda 35 ton kokain ele geçirildiği, ilk aşamada kamuoyundan gizlenen bu operasyona bağlı diğer operasyonlarla 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Düsseldorf Savcılığınca yapılan açıklamada, 2023'te düzenlenen operasyonda 35 ton kokainin ele çeçirildiği belirtildi.

Rekor düzeyde kokainin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonla bağlantılı yapılan polis baskınlarında Hamburg, Berlin, Bavyera ve Aşağı Saksonya dahil çeşitli federal eyaletlerde 7 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Müfettişlerin konuyla ilgili ayrıntıları pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla duyuracakları ifade edildi