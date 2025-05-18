Lefkoşa'da bu sabah 05.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü Kahve Dünyası adlı işyeri camına ve elektrik direğine çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Deniz Bahar Yeşilada'nın (K-22), 96 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 210 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada oldu. Yeşilada, seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Kahve Dünyası isimli iş önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi o esnada yolun sağında park halinde bulunan UP 303 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan HU 210 plakalı araç, Kahve Dünyası'na ait cama, ardından da kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.