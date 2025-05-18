Alagadi-2 mevkiinde denizde boğulma tehlikesi geçiren eşini kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00 sıralarında, Alagadi-2 Mevkiinde yüzmek amacıyla denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren eşini kurtarmak amacıyla denize giren Bayram Nurseyidev (E-34) denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi. Söz konusu şahıs bölgedeki şahıslar tarafından sahile çıkarılarak sahilde bulunanlar tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.