(Kamalı Haber)- Trafik kontrolünde 150 miligram alkol sınırını aşan sürücü Osman Üstüngel mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı ve ehliyetine el konuldu. Polis memuru Onur Tevfik Altıoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:00’te Lefkoşa' da Şh.t Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde görevli trafik ekiplerinin devriyede bulundukları bir esnada önlerinde seyreden ve yol içerisinde zikzak çizen RK 651 plakalı aracı kontrol için durdurduklarını söyledi. Polis memuru, yapılan kontrolde araç sürücüsünün hal ve hareketlerinin düzgün olmayıp nefesinde alkol kokusu gelmesi üzerine alkol alıp almadığı sorulduğunda "içtim" dediğini aktardı. Polis, araç sürücüsüne alkolmetre test cihazı ile saat 23:25'te yapılan ilk ölçümde nefesinde 251 miligram alkol olduğunu, 10 dakika sonra saat 23:35'te yapılan ikinci ve son ölçümde ise nefesinde %239 miligram alkol olduğunu tespit edip konu şahısa yasal ihtar tahtında suçunu bildirdikten sonra tutuklu olduğunu bildirip Merkez karakol hücrelerine yerleştirdiğini söyledi.

Polis, aktardığı olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, ayrıca davaları görülünceye kadar zanlının ehliyetine el koydu.