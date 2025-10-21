(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet vakasıyla ilgili tutuklanan Çığır Kazımoğlu mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ferhat Oruç mahkemeye olguları aktardı.

Polis,16 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Ortaköy’de bulunan ikametgahları içerisinde kendisine alkol içmesini istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde elinde bulundurduğu cep telefonu ile eşinin başına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin 16 Ekim’de Gönyeli karakoluna geldiğini ekimde Gönyeli imtina edip şikayetçi olmadığını, sadece ikaz edilmesini istediğini kaydetti.

Polis, aynı gün şikayetçinin temin edilen doktor raporunda başında darbeye bağlı kesi oluştuğunu ve 5 dikiş atıldığını öğrendiklerini açıkladı. Polis, müştekinin

18 Ekim 2025 tarihinde karakola gelerek ifade vermek istediğini ve zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu kaydetti.

Polis, şikayet üzerine zanlının 20 Ekim 2025 tarihinde bulunarak derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının benzer sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 950'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.