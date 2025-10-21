(Kamalı Haber)-Lefkoşa’da meydana gelen "vahim zarar, ciddi darp ve sarhoşluk” suçlarından tutuklanan Davut Cömert mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir apartmanına ait oto park yerinde 164 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada gürültü yaptığı gerekçesi ile kendisini uyaran L.İ'nin yüzüne kafa atarak burnunun kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, sözlü beyanlarında suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının TC vatandaşı olduğunu, kardeşinin düğününe katılmak için ilk kez 14 Ekim tarihinde ülkeye turist olarak geldiğini ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, müştekinin şikayetçi olmadığını ancak İşlenen suçun ağır ceza kapsamına girdiğini, kamuyu ilgilendirdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.