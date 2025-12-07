Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede meydana gelen telefon hırsızlığıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım tarihinde, 12.00-16.00 saatleri arasında bir şahsa ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.K.(E-47) dün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandı.

-Başkasının cep telefonundan kendi hesabına para gönderen kişi tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, 1 Aralık tarihinde saat 12.00 sıralarında C.S.(E-35), bir şahsa ait cep telefonunu, önceden olan borcunu ödemek için iban numarasını öğreneceği bahanesiyle söz konusu şahıstan alıp, online işlemler uygulaması üzerinden 40 bin TL parayı kendi hesabına gönderdiği belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.