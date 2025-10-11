(Kamalı Haber) - Alayköy’de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Ziraat ve Tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Berkay Ali Yavuz ve Hüseyin Getirmez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat, huzurda bulunan zanlılar Berkay Ali Yavuz ve Hüseyin Getirmez’in 10 Ekim 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Alayköy adresinde ikametgahlarında mahkeme emri ile ve huzurlarında yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile iki ayrı siyah renk saksı içerisinde ekili vaziyette yaklaşık 30 cm ve 40 cm boylarında iki kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis memuru zanlıların mesele ile ilgili olarak yapmış oldukları beyanlarda tasarruflarında bulunan maddeleri 7 Ekim tarihinde aldıkları, ziraatını yaptıkları bitkiyi ise Temmuz 2025 ayı içerisinde ektikleri ve bakımını yaptıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis zanlıların yaptıkları beyanların teyit ve tekzip edileceğini konu emare maddelerin analize gönderileceğini, ayrıca almış oldukları şahsın arandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.