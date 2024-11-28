Alav cinayeti zanlıları ağır ceza mahkemesine sevk edildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ı öldürüp, soygun suçu da işleyerek kaçan ve 18 gün sonra Pile köyünde yakalanan Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar aleyhinde gerçekleştirilen ilk tahkikat duruşmasının ardından sanıkla yargılanmak üzere Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesine sevk edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görüşülen ve Başsavcılık adına Davayı Yürüten Savcı Hasan Boşnak’ın olayla ilgili soruşturmayı yürüten Müfettiş Hüseyin Zaifer’i tanık olarak dinlenmesi ve emarelerin mahkemeye sunulmasının ardından huzurunda sunulan tanık şahadetleri ve emareler neticesinden Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç sanıkların yargılanmasının Ağır Ceza mahkemesi huzurunda yapılmasına karar vererek 13 Aralık tarihinde oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna havale edilmesine emir verdi.