Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’dak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da bulunmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

“21. asır, Türk ve Türkiye asrı olacaktır.' sözünü hatırlatan Erdoğan, “bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretlerinde bir daha tanık olduklarını belirtti. Erdoğan, Kazakistan ile farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak "Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Bildirisi"ne imza attıklarını, 10 milyar dolar ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini bir kez daha teyit ettiklerini hatırlattı.

Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatının gayriresmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da bulunmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında, Türk Devletleri Teşkilatının hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerinin altını çizdi.