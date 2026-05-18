Metehan Alayköy çevre yolunun Sevgi çemberi (Mor çember) ile Alayköy Ağıllar çemberi arasında kalan kısmı, bugün 15.30-18.30 saatleri arasında, bisiklet yarışı nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek bisiklet yarışı süresince bahse konu yol güzergahı polis tarafından çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.