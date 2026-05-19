Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, 19 Mayıs’ın bir milletin esareti kabul etmeyip ayağa kalktığı, gençliğe umut ve millete yön verdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Küçük, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; ülkesini seven, üreten, düşünen ve geleceğe yürüyen tüm gençlerin bayramını kutladı.

“19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanet ettiği gündür.” diyen Küçük, güçlü bir geleceğin inanan, çalışan ve asla vazgeçmeyen gençlerle kurulacağını vurguladı.

Mesajında, gençliğin sadece yarının değil, bugünün de en büyük gücü olduğunu belirten Küçük, teknolojinin hızla değiştiği yeni dünya düzeninde ülkelerin geleceğinin; düşünen, üreten, dijital çağı anlayan ve vizyon geliştirebilen gençlerle şekilleneceğini ifade etti.

“Artık dünyada sadece diploma değil; beceri, cesaret, üretim ve yenilik kazanıyor.” ifadelerine yer veren Küçük, gençlere sadece iş arayan değil, iş kuran, teknoloji geliştiren ve ülkesine yön veren bireyler olabilecekleri bir gelecek hazırlamak zorunda olduklarını kaydetti.

19 Mayıs ruhunun bağımsızlık, mücadele ve gelecek inancı olduğuna dikkat çeken Küçük, gençlerin önünün açılması gerektiğini belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir ülkenin en büyük zenginliği doğal kaynakları değil, yetişmiş insan gücüdür. Gençliğe yatırım yapan toplumlar sadece bugünü değil, geleceği de kazanır. Bizim hedefimiz; gençlerin umutsuzca göç etmeyi düşündüğü değil, kendi ülkesinde hayal kurup üretebildiği güçlü bir gelecek oluşturmaktır.”