Polis, Gönyeli’de evinde ölü bulunan Yeldoğan Akoya (E-63) ile Gazimağusa’da aracında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cafer Can’ın (E-34) ölüm nedenini açıkladı.

Polis basın bültenine göre, Gönyeli’de dün evinde ölü bulunan Yeldoğan Akoya’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı, prostat ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Gazimağusa’da geçen gün, kullanımındaki araçta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cafer Can’ın doktorundan yapılan soruşturmada ise, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu belirlendi.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.