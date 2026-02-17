Polis, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, yolcu kapasitesinin üzerinde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde, ayakta yolcu taşındığı tespit edilen okul otobüsünün sürücüsüne ceza kesti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Güzelyurt-Mevlevi güzergahında seyreden bir okul otobüsünün şoförüne 9 bin 92.70 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.