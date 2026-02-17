Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hükümetin "prim desteği konusundaki yanlışından" derhal dönmesi gerektiğini belirterek, bu adımın sanayiciye ve üreticiye karşı alınmış açık bir siyasi tavır olarak tarihe geçeceğini savundu.

KTSO’dan yapılan açıklamada, hükümetin Ocak 2026 – Aralık 2026 dönemini kapsayan; kooperatif iştiraklerinde çalışan sigortalılar ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde fiilen çalışan sigortalılara yönelik prim desteğini öngören Yasa Gücünde Kararnamelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Söz konusu düzenlemelerin; yüksek enflasyon, artan maliyetler, tüketici fiyatlarının kontrol altına alınması ve yerli istihdamın korunması gibi gerekçelerle hazırlandığının belirtildiği yer alan açıklamada, ancak yüksek enflasyonun yakıcı etkisinin yalnızca kooperatif iştiraklerini ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni değil; üreticiyi, sanayiciyi ve tüm reel sektörü aynı şiddetle etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, buna rağmen prim desteğinin yalnızca belirli bir kesime verilmesinin ülke sanayi üretiminin önemli bir bölümünü yok saymak anlamına geldiği ve piyasada açık bir adaletsizlik yarattığı belirtildi.

“Destek adı altında seçilmiş bir gruba imtiyaz sağlanırken, üretimi ve istihdamı ayakta tutan diğer sektörlerin ve çalışanların kaderine terk edilmesi kabul edilemez.” denilen açıklamada, reel sektörün ödediği primler ve vergilerle devletin bizzat yönettiği ve denetlediği yapıların sübvanse edilmesinin ise ne doğru, ne adil, ne de sürdürülebilir olduğu ifade edildi.

Hükümetin yüksek enflasyonist ortamın istihdamı ve fiyatları olumsuz etkilediğini fark etmiş olmasının olumlu bir tespit olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak bu gerçeklik yalnızca belirli kurumlarla sınırlı değildir. Asıl ağır yük, üreticinin ve sanayicinin omuzlarındadır.” ifadelerine yer verildi.

Devletin yönetimini üstlendiği ve denetlediği yapıların kamu kaynaklarıyla yeniden desteklenmesinin adil rekabeti bozduğu, haksız rekabet yarattığı ve eşitlik ilkesini zedelediği savunulan açıklamada, 2025 Aralık ayında sona eren prim desteğinin üretimi ve istihdamı ayakta tutan kesimler için sürdürülmesi beklenirken, mevcut kaynakların yalnızca kamuya bağlı iki kuruma yönlendirilmesinin kabul edilemez bir tercih olduğu ifade edildi.

Bu kararın derhal geri çekilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, aksi takdirde atılan bu adımın, sanayiciye ve üreticiye karşı alınmış açık bir siyasi tavır olarak tarihe geçeceği kaydedildi.